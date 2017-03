7 marzo 2017

ICTSI ordinerà cinque gru di banchina post-Panamax per il terminal MICT di Manila

La commessa includerà 20 gru a portale su gomma

Il gruppo terminalista filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) ha annunciato che ordinerà cinque gru di banchina post-Panamax in grado di operare su navi della capacità fino a 13.000 teu e 20 gru a portale su gomma. I nuovi mezzi di sollevamento saranno installati al Manila International Container Terminal (MICT) del porto di Manila e ICTSI ha sottolineato che le cinque unità ship-to-shore saranno le gru di maggiore capacità nelle Filippine.

Il gruppo ha specificato che l'ordine, assieme ai lavori di costruzione di una nuova banchina che si aggiungerà alle sei del terminal, fa parte del programma di investimenti in nuove attrezzature per il MICT del valore complessivo di 80 milioni di dollari.

Le prime tre gru di banchina saranno prese in consegna il prossimo anno e le ultime due nel 2019. Con il completamento dei lavori di ampliamento e la consegna dei mezzi di sollevamento, la capacità di traffico annua del terminal di Manila salirà a 2,75 milioni di teu.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec