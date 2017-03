7 marzo 2017

La Commissione Europea pressa perché la Spagna adegui la legislazione nazionale sul lavoro portuale alle norme UE

Il ministro spagnolo de la Serna ha prospettato il rinvio di alcuni giorni del voto sullo specifico decreto-legge

Ieri a Madrid il commissario europeo ai Trasporti, Violeta Bulc, ha incontrato il ministro spagnolo allo Sviluppo economico, Íñigo de la Serna Hernáiz, al quale ha ribadito che la Spagna deve modificare la propria legislazione in materia di lavoro portuale per adeguarla alla normativa europea, come ribadito lo scorso anno dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ( del 28 aprile 2016).

Nei mesi scorsi il governo spagnolo ha elaborato un apposito decreto-legge che ha però provocato le proteste dei sindacati e iniziative di protesta in diversi porti spagnoli che hanno determinato una riduzione dell'attività sulle banchine e suscitato la preoccupazione degli operatori portuali ed economici spagnoli per i conseguenti danni all'economia nazionale. La decisione dei sindacati della scorsa settimana di revocare lo sciopero indetto per questi giorni sembrava poter riaprire le possibilità di discutere l'introduzione di una misura legislativa condivisa tra le parti ( del 3 marzo 2016).

Ieri Violeta Bulc ha insistito perché il governo spagnolo modifichi con urgenza la legislazione nazionale sul lavoro portuale sottolineando che le istituzioni europee hanno atteso a lungo un adeguamento della normativa. Il commissario europeo ha inoltre specificato che è auspicabile che la Spagna esorti tutte le parti a mantenere il dialogo sociale e a discutere dell'implementazione delle nuove norme. Tuttavia, ricordando di aver incontrato a Bruxelles i rappresentanti dei terminalisti e dei sindacati spagnoli a cui aveva chiesto di formulare una proposta, Violeta Bulc ha lamentato di non aver ricevuto alcuna documentazione in merito.

Il ministro de la Serna ha replicato che il governo è disposto a ritardare di una settimana il dibattito in Parlamento e quindi il voto sul regio decreto-legge di riforma del lavoro portuale al fine di dare ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati una nuova opportunità per trovare un accordo.



