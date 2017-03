9 marzo 2017

La società armatoriale Claus-Peter Offen ha comprato il gruppo Conti di Monaco

La consistenza della flotta dell'azienda di Amburgo salirà a 169 navi

La società armatoriale Claus-Peter Offen di Amburgo ha comprato l'intero capitale sociale del gruppo Conti di Monaco di Baviera e la maggioranza del capitale della sua società di shipmanagement Bremer Bereederungsgesellschaft BBG.

La società bavarese, che come la Claus-Peter Offen è un'azienda familiare, è stata fondata nel 1970, ha circa duemila dipendenti ed è specializzata in investimenti nel settore navale. Attualmente Conti Reederei ha una flotta di 67 navi, tra cui 30 portacontainer per una capacità di carico pari a 207.712 teu, otto product tanker e 29 rinfusiere. La BBG, fondata anch'essa nel 1970, ha circa 600 dipendenti ed attualmente ha la gestione tecnica di 35 rinfusiere tra cui le 29 unità della Conti.

La Claus-Peter Offen, che è stata fondata nel 1971, opera nel segmento delle portacontainer con il marchio CPO Containerschiffreederei, nel segmento delle navi cisterna con il marchio Claus-Peter Offen Tankschiffreederei (Offen Tankers) e nel segmento delle navi portarinfuse con il marchio Claus-Peter Offen Bulkschiffreederei (Offen Bulkers).

Grazie all'acquisizione della Conti, la consistenza della flotta del gruppo Offen salirà a 169 navi, tra cui 95 portacontainer della capacità complessiva pari a 631.000 teu o 7,8 milioni di tonnellate di portata lorda, 37 rinfusiere della capacità di 3,0 milioni di tpl, 37 product tanker della capacità di 1,8 milioni di tpl.

La Claus-Peter Offen è stata attiva esclusivamente nel settore delle navi portacontainer e general cargo fino all'inizio del 2007 quando ha iniziato ad operare anche nel settore delle chimichiere e delle product tanker per poi approdare l'anno successivo anche al comparto delle rinfusiere con un promo ordine per quattro bulk carrier. Attualmente le portacontenitori della flotta della CPO Containerschiffreederei sono a noleggio, prevalentemente a lungo termine, presso primarie compagnie di navigazione mondiali come la Mediterranean Shipping Company (MSC), la Maersk Line, la CMA CGM, la Hapag-Lloyd e la Hamburg Süd.

Nell'esercizio 2015 il gruppo Offen ha registrato ricavi pari a 869,2 milioni di euro (+13% rispetto al 2014), un EBITDA pari a 485,8 milioni di euro (+11%) ed un utile netto di 146,2 milioni di euro (+14%).





