10 marzo 2017

Nel cantiere navale di Marghera è stata varata la nave da crociera Carnival Horizon

Fincantieri consegnerà l'unità nella primavera 2018

Oggi nello stabilimento Fincantieri di Marghera è stata varata Carnival Horizon, nuova nave destinata a Carnival Cruise Line, brand del gruppo statunitense Carnival Corporation. La nuova unità, gemella di Carnival Vista, la più grande nave finora costruita da Fincantieri per la flotta di Carnival Cruise Line e consegnata a Monfalcone nell'aprile 2016, avrà una stazza lorda di 133.500 tonnellate, sarà lunga 323 metri e potrà ospitare a bordo oltre 6.400 persone, tra passeggeri ed equipaggio.

Ora inizierà la fase di allestimento degli interni di Carnival Horizon, che porterà alla consegna della nave nella primavera 2018.







