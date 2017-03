13 marzo 2017

Convegno del Propeller Club di Monfalcone su “Le infrastrutture per lo sviluppo: i nuovi canali di Suez e Panama”

Si svolgerà giovedì 23 marzo

Il The International Propeller Club Port of Monfalcone ha organizzato per il prossimo 23 marzo alle ore 17.00 a Monfalcone, presso la sala convegni dell'Azienda speciale Porto di Monfalcone, un incontro sul tema “Le infrastrutture per lo sviluppo: i nuovi canali di Suez e Panama. Le prospettive dello sviluppo della portualità e del settore marittimo regionale”.

Ai saluti di Demetrio Caccamo, presidente del Propeller Club di Monfalcone, e di Umberto Masucci, presidente nazionale dei Propeller Club italiani, seguirà una relazione tecnica di Alessandro Panaro, capo Dipartimento economia marittima del Centro Studi SRM, dal titolo “Le infrastrutture per lo sviluppo: i nuovi canali di Suez e Panama”.

Si svolgerà quindi una tavola rotonda dal tema “Sviluppo e prospettive della portualità regionale nel contesto” a cui parteciperanno Giacomo Borruso, presidente di Interporto di Trieste, già professore di Economia dei Trasporti presso l'Università di Trieste, Girolamo Carignani, presidente di CETAL (Central European Terminal and Logistics), Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Stefano Baro, direttore generale della Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, e Vittorio Torbianelli, professore di Economia applicata presso l'Università di Trieste. Le conclusioni sono state affidate ad Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, e a Mariagrazia Santoro, assessore alle Infrastrutture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



