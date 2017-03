14 marzo 2017

Carnival Corporation apre due nuovi centri di assistenza alla flotta a Seattle e Miami

Si aggiungeranno alla sede già operativa ad Amburgo

Il gruppo crocieristico americano Carnival Corporation ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di assistenza alla flotta a Seattle, che si aggiungerà al Fleet Operations Center già attivo ad Amburgo ( del 29 gennaio 2015). Compito delle due sedi è di offrire assistenza in tempo reale alle 102 navi del gruppo. Carnival ha precisato che un terzo FOC sarà inaugurato entro la fine di quest'anno presso il quartier generale del gruppo a Miami.







