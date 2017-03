14 marzo 2017

Wärtsilä ha sviluppato un sistema per assistere le navi in fase di manovra

Consente di visualizzare la prevista futura posizione e direzione dell'unità

Il gruppo finlandese Wärtsilä Corporation ha sviluppato un sistema di assistenza alla navigazione che ha lo scopo specifico di ridurre i rischi in fase di manovra. Il nuovo sistema SmartPredict, che viene presentato dall'azienda alla fiera crocieristica internazionale Seatrade Cruise Global che è in corso a Fort Lauderdale, in Florida, consente di visualizzare la prevista futura posizione e direzione della nave ed utilizza algoritmi di analisi del posizionamento dinamico per valutare le forze che hanno un impatto sulla nave.

Wärtsilä ha specificato che la maggior parte dei sistemi di posizionamento convenzionali sono limitati in quanto utilizzano parametri di ingresso di base, mentre quello realizzato dall'azienda finlandese si basa su tutti i parametri utilizzati per il controllo automatizzato del posizionamento dinamico e li regola sulla base delle caratteristiche di manovra della specifica nave.

«Consentendo all'operatore di prevedere ciò che avverrà - ha spiegato Maik Stoevhase, direttore ANC & Integrated Systems, Electrical & Automation di Wärtsilä Marine Solutions - si possono assumere decisioni sulla manovra più avvedute e sicure, riducendo così il rischio di incidenti che si possono verificare».





