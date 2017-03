15 marzo 2017

Maersk sigla un sale and purchase agreement con Oetker per l'acquisizione della Hamburg Süd

Tra la fine di aprile e metà di maggio l'intesa sarà votata dai consigli di sorveglianza e dagli azionisti

Ieri la compagnia di navigazione Maersk Line del gruppo danese A.P. Møller-Mærsk e la Dr. August Oetker KG del gruppo tedesco Oetker hanno sottoscritto un sale and purchase agreement per la cessione a Maersk della compagnia di navigazione Hamburg Süd, intesa che rappresenta un ulteriore passo avanti verso il contratto finale dopo le firme sull'accordo preliminare che sono state apposte dalle parti alla fine dello scorso anno ( del 1° dicembre 2016).

Nelle prossime settimane il sale and purchase agreement sarà esaminato e quindi, tra la fine del prossimo mese e la metà di maggio, verrà sottoposto al voto dei consigli di sorveglianza e delle assemblee degli azionisti delle due parti.

Secondo le previsioni, l'accordo finale, che sarà soggetto all'autorizzazione delle autorità competenti, sarà concluso entro la fine di quest'anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail