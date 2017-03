15 marzo 2017

Onorato Armatori immetterà una nave dedicata alle merci sulla rotta Catania-Malta

Programmate quattro partenze settimanali da ciascun porto

Il gruppo Onorato Armatori ha annunciato la prossima attivazione di un servizio marittimo sulla rotta Catania-Malta, in aggiunta a quello settimanale già esistente, che sarà operato dalla fine di questo mese con una nave dedicata e con quattro partenze settimanali da ciascun porto con orari tarati specificamente sulle necessità del settore merci, in particolare per il comparto alimentare. Il gruppo armatoriale ha specificato che la nave, della capacità 1.500 metri lineari di rotabili, trasporterà sia trailer che veicoli guidati.

Inoltre Onorato Armatori ha annunciato un rafforzamento del servizio Genova-Livorno-Catania con l'inserimento di una nave ro-ro da 2.600 metri lineari nonché un potenziamento in primavera del dipartimento merci con l'inserimento di una ro-ro di 3.500 metri lineari.







