16 marzo 2017

Nordik Tankers e V.Ships costituiscono una società di ship management che opererà in Scandinavia

Dania Ship Management avrà sede a Copenhagen

La compagnia armatoriale danese Nordik Tankers Tankers e la società di ship management V.Ships del gruppo britannico V.Group hanno concordato la creazione di una società di ship management che opererà in Scandinavia. La joint venture, denominata Dania Ship Management, sarà costituita sulle basi delle attuali attività nel settore della Nordic Tankers, avrà sede a Copenhagen, nel quartier generale della compagnia danese, e sarà guidata dall'amministratore delegato di Nordic Tankers, Carsten Brix Ostendeldt.

«La collaborazione con Nordic Tankers - ha sottolineato l'amministratore delegato della V.Group, Clive Richardson - ci offre l'opportunità non solo di proporre la nostra specialistica esperienza di ship management in Scandinavia per navi sofisticate, ma anche di continuare ad investire nella nostra più ampia gamma di servizi marittimi in questa regione. Con la nostra presenza globale e la nostra esperienza tecnica e con la conoscenza del mercato locale della Nordic Tankers questa partnership è in linea con la nostra strategia di crescita». «Con la nostra conoscenza del mercato locale e l'esperienza globale di V.Group - ha confermato l'amministratore delegato di Nordic Tankers Trading, Sylvester Jensen - saremo in una posizione di forza per rispondere in modo proattivo alle crescenti esigenze del settore dello shipping internazionale».







