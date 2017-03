20 marzo 2017

Ezra Holdings ha presentato istanza per essere ammessa al Chapter 11 della legge fallimentare americana

La decisione segue una serie di azioni legali avviate dai creditori

La Ezra Holdings di Singapore, società che opera servizi ingegneristici, marittimi, sottomarini e attività di costruzione e riparazione navale per l'industria offshore, ha annunciato che sabato l'azienda e le sue società integralmente controllate EMAS IT Ssolutions ed Ezra Marine Services hanno presentato richiesta di essere ammesse alla procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal capitolo 11 della legge fallimentare statunitense.

La decisione segue una serie di azioni legali avviate nelle scorse settimane da una serie di aziende per il recupero di crediti nei confronti della Ezra Holdings e di sue filiali.







