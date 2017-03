20 marzo 2017

A meno di nove mesi dal suo ampliamento il canale di Panama è già stato attraversato da mille navi neo-Panamax

Ad oggi 13 servizi di linea neo-Panamax transitano attraverso le nuove chiuse; altri due si aggiungeranno il prossimo mese

A poco meno di nove mesi dall'inaugurazione delle nuove chiuse del Canale di Panama, che consentono il transito di navi di maggior dimensione nella via d'acqua centroamericana ( del 27 giugno 2016), ieri la portacontainer MSC Anzu della compagnia Mediterranean Shipping Company (MSC), che ha una capacità di carico pari a 9.008 teu ed è transitata da ovest ad est, è stata la millesima nave neo-Panamax a passare nel canale. Prima dell'ampliamento il canale poteva essere attraversato solo da navi fino alla dimensione Panamax, tipologia di unità le cui caratteristiche sono definite dall'Autorità del Canale di Panama e che presentano una larghezza sino a 32,31 metri, mentre la larghezza delle navi neo-Panamax arriva fino a 49 metri.

L'Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha reso noto che questo mese il numero medio di navi neo-Panamax che hanno attraversato il canale è stato di 5,9 e che oltre la metà di questa tipologia di navi è costituita da portacontainer. Inoltre l'Autorità ha specificato che lo scorso mese è stato stabilito il nuovo record giornaliero di tonnellaggio delle navi transitate nel canale con 1,18 milioni di tonnellate PC/UMS, mentre record mensili sono stati stabiliti a dicembre 2016 e a gennaio 2017 rispettivamente con 35,4 milioni e 36,1 milioni di tonnellate PC/UMS.

L'Autorità ha sottolineato che sinora l'ampliamento del canale ha indotto le compagnie di navigazione a reindirizzare molti servizi di linea attraverso Panama per sfruttare le economie di scala offerte dal potenziamento del canale. Fino ad oggi - ha precisato l'ACP - 13 servizi di linea neo-Panamax, principalmente sulla rotta tra la costa orientale degli Stati Uniti e l'Asia, sono stati trasferiti al passaggio attraverso le nuove chiuse e si prevede che il prossimo 1° aprile, quando diverranno operative le nuove grandi alleanze armatoriali, si aggiungeranno altri due servizi neo-Panamax.





