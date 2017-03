20 marzo 2017

Confetra esprime soddisfazione perché le restrizioni sui depositi Iva non varranno per gli operatori affidabili

Marcucci: sono state accolte le istanze del settore

Sul numero di venerdì della “Gazzetta Ufficiale” è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che regola, con effetto dal prossimo 1° aprile, la prestazione della garanzia per estrarre dai depositi Iva i beni provenienti dall'estero e che, relativamente agli operatori certificati OEA, prevede che i beni provenienti dall'estero possano essere estratti dai depositi Iva senza il materiale versamento dell'Iva solo previa prestazione di idonea garanzia.

Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, in quanto - ha evidenziato Confetra - «per gli operatori affidabili - cioè gli Operatori Economici Autorizzati, i soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art.90, nonché gli operatori che nell'ultimo triennio non abbiano compiuto violazioni nelle dichiarazioni e nei versamenti Iva - nulla cambierà rispetto ad oggi e potranno continuare a utilizzare i depositi Iva senza alcuna limitazione. Gli altri soggetti - ha spiegato la Confederazione - dovranno versare ai competenti uffici Iva una garanzia corrispondente all'importo dell'imposta gravante sui beni per la durata di sei mesi dalla data di estrazione».

«L'emanazione del provvedimento del MEF - ha sottolineato il presidente della Confetra, Nereo Marcucci - fa superare il rischio di blocco dell'operatività dei depositi Iva a partire dall'1 aprile. Grazie al sostegno immediato dell'Agenzia delle Dogane, e poi alla sensibilità del dicastero e dell'Agenzia delle Entrate, sono state accolte le istanze del settore che aveva segnalato come l'obbligo di versare l'Iva per i beni in import avrebbe avuto come riflesso lo spostamento dei traffici verso gli altri Stati comunitari dove l'aliquota di imposta è più bassa e le modalità di assolvimento dell'IVA sono facilitate».



