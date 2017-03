22 marzo 2017

I porti di Napoli, Salerno e Castellammare presenteranno i propri servizi portuali e turistici alla BMT

Spirito: l'AdSP del Mar Tirreno Centrale si presenta come un sistema basato sulla diversità e sulla complementarietà

In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), la fiera sul turismo nell'area del Mediterraneo che si terrà da venerdì a domenica prossima a Napoli, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale presenterà per la prima volta il modello integrato di offerta dei servizi portuali e turistici dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, gli scali che sono gestiti dall'ente.

«Un modello - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Pietro Spirito - che può generare un valore aggiunto competitivo per i turisti e per le compagnie. Castellammare - ha spiegato - si presenta come opportunità di sviluppo per i mega yacht ed i giga yacht, in una posizione baricentrica tra i Golfi di Napoli e Salerno. A Napoli stiamo generando un nuovo sistema di offerta di servizi di qualità per i crocieristi, in collaborazione con le primarie istituzioni culturali della città e della Regione. A Salerno, con il completamento del dragaggio, sarà possibile accogliere le navi da crociera di maggiore dimensione».

«Insomma - ha aggiunto Spirito - l'AdSP del Mar Tirreno Centrale si presenta come un sistema basato sulla diversità e sulla complementarietà, che può attrarre mercati e nuove opportunità di crescita mettendo in rete diverse opzioni. La BMT è una occasione utile per stringere collaborazioni e per costruire un futuro , coinvolgendo istituzioni ed operatori privati».

L'Autorità sarà presente all'interno dei padiglioni della mostra con un proprio spazio espositivo vicino a quello dell'Aeroporto Internazionale di Napoli.



