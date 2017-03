23 marzo 2017

Ocean Yield e Quantum Pacific Shipping hanno preso in consegna l'ultima di sei nuove portacontainer da 19.500 teu

La nave, lunga 400 metri e larga 58,8 metri, è stata noleggiata alla MSC

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) ha consegnato la MSC Leanne, l'ultima di una serie di sei nuove grandi portacontainer della capacità di 19.500 teu costruite per una joint venture costituita dalla norvegese Ocean Yield e dalla Quantum Pacific Shipping di Singapore. La nave è stata noleggiate per 15 anni alla Mediterranean Shipping Company (MSC).

La MSC Leanne, di 172.800 tonnellate di portata lorda, è lunga 400 metri e larga 58,8 metri.

Intanto la società armatoriale Ocean Yield, che è stata costituita nel marzo 2012 ed è controllata dal gruppo norvegese Aker, ha concluso l'esercizio annuale 2016 con ricavi pari a 294,4 milioni di dollari, con un incremento del +15% rispetto a 256,7 milioni di dollari nel 2015 che è conseguenza della presa in consegna di 17 navi di nuova costruzione nel corso del 2016. L'EBITDA è ammontato a 265,2 milioni di dollari (+18%) e l'utile operativo a 129,2 milioni di dollari. L'utile netto si è attestato a 77,5 milioni di dollari, con un calo del -26% rispetto a 105,0 milioni di dollari nel 2015.

Attualmente la flotta della Ocean Yield è costituita da 33 navi, di cui dieci chimichiere, sei portacontainer, sei car carrier, quattro product tanker, tre subsea construction vessel, due navi di supporto, una FPSO ed una gassiera (a cui se ne aggiungerà un'altra in costruzione).





