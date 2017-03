24 marzo 2017

Il porto della Spezia è nella shortlist dei migliori porti europei nell'ambito del premio Aflas 2017

Tra i terminalisti finalisti figura anche La Spezia Container Terminal

Quello della Spezia è l'unico porto italiano incluso nella shortlist della categoria dei migliori porti europei nell'ambito del premio Aflas 2017 (Asian Freight, Logistics and Supply Chain), riconoscimento indetto dalla rivista di shipping e logistica “Asia Cargo News”. Gli altri scali portuali europei che figurano nell'elenco ristretto sono Amburgo, Rotterdam, Barcellona, Brema, Anversa, Le Havre e Southampton.

Per sostenere la nomination del porto spezzino l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha avviato una campagna di comunicazione con lo scopo di far votare il pubblico, gli operatori ed i professionisti del settore per ottenere l'ambito premio che verrà consegnato a fine giugno a Singapore. L'ente ha specificato che nella newsletter inviata ai potenziali votanti, per la maggior parte già conoscitori delle performance del porto spezzino, sono state sinteticamente illustrate le caratteristiche che fanno dello scalo spezzino un esempio di efficienza e di alta operabilità.

La candidatura del porto della Spezia è ulteriormente rafforzata dalla presenza di La Spezia Container Terminal (LSCT), la società terminalista spezzina del gruppo Contship Italia, tra i finalisti della categoria “Miglior terminal container in Europa”.

Annunciando l'inclusione nella shortlist, l'AdSP ha ricordato che nell'ambito dei nuovi network di servizi di linea programmati dalle alleanze dei principali vettori mondiali, che diventeranno operativi dal prossimo 1° aprile, alla Spezia è stato confermato il numero di scali e di connessioni attive con l'Asia. Tutte e tre le alleanze globali - ha sottolineato l'authority - scaleranno infatti LSCT con un totale di quattro servizi settimanali potendo contare su collegamenti intermodali e stradali veloci ed efficienti verso i mercati interni italiani e oltralpe.



