24 marzo 2017

L'11 aprile a Roma Confetra presenterà il volume “Quando nacque l'Italia dei trasporti”

Il libro rievoca la nascita del primo piano generale dei trasporti italiano

Il prossimo 11 aprile a Roma, presso la sede del Cnel, la Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica presenterà il libro “Quando nacque l'Italia dei trasporti” di Umberto Cutolo (Marsilio Editori). Il volume rievoca la nascita nel 1986, dopo due anni di lavoro, del primo piano generale dei trasporti italiano a cui anche Confetra diede un significativo apporto con il proprio Centro Studi.

Per la prima volta nella storia del Paese, infatti, il sistema della mobilità veniva progettato come un complesso unitario, integrato, funzionale, collegato all'Europa, anziché come la sommatoria di una serie di modalità e di soggetti separati, in concorrenza tra di loro. Il Piano - il Piggittì, come si arrivò familiarmente a chiamarlo - forniva al tempo stesso indirizzi progettuali e strumenti normativi per attuarlo.

Confetra ha ricordato che non tutto quel che il piano prevedeva fu realizzato e che le resistenze - settoriali, locali, corporative - furono molteplici e agguerrite, ma nel tempo gran parte di quel disegno fu attuato. Soprattutto - ha rilevato la Confederazione - il segno di quanto incise è in quella visione integrata dell'intero sistema dei trasporti che fu alla base dell'intuizione iniziale e dalla quale discendono ormai tutte le azioni successive nel settore.

Il libro di Cutolo, attraverso la documentazione di testimonianze dei protagonisti, resoconti parlamentari, articoli di quotidiani e testi successivi, ricostruisce il clima di quei giorni, dagli entusiasmi iniziali alle prime resistenze, dal fervore degli studiosi alle polemiche tra accademici, dal consenso parlamentare alla disgregazione del quadro politico, in un disegno complessivo nel quale spesso la cronaca incrocia la storia, ma entrambe raccontano la nascita e l'affermazione di una cultura.

L'incontro dell'11 aprile sarà introdotto dai saluti di Delio Napoleone, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Alla presentazione del volume, alla presenza dell'autore, interverranno Nereo Marcucci, presidente della Confetra, Claudio Signorile, già ministro dei Trasporti, Ercole Incalza, già segretario generale del PGT, e Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis.



