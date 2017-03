27 marzo 2017

Inaugurata la seconda fase del container terminal di CMA CGM e PSA nel porto di Singapore

La capacità di traffico annua è salita a quattro milioni di teu

Oggi nel porto di Singapore è stata inaugurata la seconda fase del progetto del container terminal gestito dalla CMA CGM-PSA Lion Terminal (CPLT), la joint venture costituita dal gruppo terminalista PSA di Singapore e dal gruppo armatoriale francese CMA CGM, che è stato costruito nell'ambito della terza e quarta fase del Pasir Panjang Terminal (PPT).

Lo scorso luglio la joint venture ha iniziato l'attività sulle prime due banchine del terminal che hanno una capacità di traffico annua pari a due milioni di teu ( del 15 giugno 2016). Con l'inaugurazione della seconda fase, che ha comportato la realizzazione di altre due banchine, la capacità del terminal di CPLT è salita a quattro milioni di teu.







