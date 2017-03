27 marzo 2017

Quest'anno in Germania è atteso un incremento del +1,2% del volume di traffico delle merci

Per i porti nazionali è prevista una movimentazione di 294,7 milioni di tonnellate di carichi (+0,7%)

Quest'anno il volume delle merci trasportato in Germania registrerà un incremento del +1,2% rispetto al 2016. Lo prevede uno studio congiunturale sull'andamento del settore dei trasporti presentato oggi dal ministero tedesco dei Trasporti e delle infrastrutture digitali, in base al quale nel 2017 il totale di merci trasportate sarà pari a 4,32 miliardi di tonnellate rispetto a 4,27 miliardi di tonnellate nel 2016.

In particolare, lo studio prevede che il solo comparto dell'autotrasporto movimenterà 3,64 miliardi di tonnellate di carichi, con un incremento del +1,3% sullo scorso anno, mentre nel segmento ferroviario il traffico sarà pari a 362,9 milioni di tonnellate (+0,4%), di cui 92,9 milioni di tonnellate movimentate dal trasporto combinato (+2,1%). Nel 2017 in lieve crescita risulteranno anche i volumi di traffico movimentati sulle vie navigabili interne, con un totale di 220,8 milioni di tonnellate (+0,5), e i carichi trasportati tramite condutture, con un totale di 92,7 milioni di tonnellate (+0,3%). Più consistente l'aumento atteso per quest'anno del traffico delle merci movimentato per via aerea che dovrebbe ammontare a 4,7 milioni di tonnellate (+2,5%).

Nel 2017 è atteso nei porti tedeschi un traffico, al netto della tara dei container e dei veicoli, pari a 294,7 milioni di tonnellate, con una progressione del +0,7% rispetto a 292,6 milioni di tonnellate movimentate lo scorso anno.

Lo studio formula anche una previsione sull'andamento del traffico delle merci in Germania da qui al 2020. Tra quattro anni è atteso un traffico globale pari a 4,39 miliardi di tonnellate di carichi, con un lieve aumento del +0,5% sul 2017. In particolare, nel 2020 è previsto un traffico di 3,70 miliardi di tonnellate su strada (+0,6% sul 2017), di 367,2 milioni di tonnellate per via ferroviaria (+0,4%), di cui 100,5 milioni di tonnellate con trasporto combinato (+2,7%), di 222,5 milioni di tonnellate sulle vie navigabili interne (+0,3%), di 91,8 milioni di tonnellate tramite condutture (-0,2%) e di 5,0 milioni di tonnellate per via aerea (+2,0%). Inoltre si prevede che nel 2020 i porti tedeschi movimenteranno 298,4 milioni di tonnellate di merci (+0,4%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail