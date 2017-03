27 marzo 2017

Giovedì a Napoli il convegno “La rigenerazione dei waterfront portuali: Napoli e Trieste esperienze a confronto”

È organizzato dai Propeller Club di Napoli e di Trieste

Giovedì prossimo alle ore 17.30 alla Stazione Marittima del porto di Napoli si terrà un convegno sul tema “La rigenerazione dei waterfront portuali: Napoli e Trieste esperienze a confronto” che è stato organizzato dal The International Propeller Club Port of Naples e dal The International Propeller Club Port of Trieste.

Dopo i saluti di Umberto Masucci, presidente del Propeller Club di Napoli, e di Fabrizio Zerbini, presidente del Propeller di Trieste, interverranno Giovanni Fraziano, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste, Rossana Precali, responsabile del coordinamento delle attività di pianificazione portuale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimo Clemente, dirigente di Ricerca CNR I.R.I.S.S. presso l'Università Federico II di Napoli, Paolo Giordano, professore ordinario del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”, e Rosario Pavia, professore ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Pescara.

Seguirà una tavola rotonda moderata da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano “Il Mattino”, a cui parteciperanno Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Luciano Garella, direttore della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, e Carmine Piscopo, assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail