28 marzo 2017

DSME ha ultimato la prima nave rompighiaccio per il trasporto di gas naturale liquefatto al mondo

L'unità è stata consegnata alla compagnia russa Sovcomflot

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) ha reso noto oggi di aver consegnato alla compagnia russa Sovcomflot la prima nave rompighiaccio per il trasporto di gas naturale liquefatto al mondo. L'unità, che è costata circa 320 milioni di dollari, è lunga 299 metri, larga 50 metri e può trasportare 173.600 metri cubi di gas naturale liquefatto.

La nuova nave sarà utilizzata per lo sfruttamento di un giacimento di gas sulla Penisola di Jamal, nella Siberia occidentale.

DSME ha ricordato che l'ordine per la nave consegnata a Sovcomflot fa parte di commesse per un valore complessivo di 14,8 miliardi di dollari per la costruzione di 15 navi rompighiaccio per il trasporto di gas naturale liquefatto che sono state ordinate nel 2014 da clienti russi, giapponesi e canadesi e che saranno consegnate entro il 2020.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail