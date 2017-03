28 marzo 2017

L'AdSP dell'Adriatico Centro-Settentrionale e la Camera di Commercio di Ravenna alla Offshore Mediterranean Conference

La fiera del settore oil & gas aprirà i battenti domani a Ravenna

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e la Camera di Commercio di Ravenna saranno presenti alla tredicesima edizione della Offshore Mediterranean Conference (OMC), fiera del settore oil & gas che aprirà i battenti domani a Ravenna. All'appuntamento internazionale, che si concluderà venerdì, parteciperanno 688 espositori provenienti da 33 Paesi e sono attesi oltre 18.900 visitatori da 69 nazioni.

Anche a questa edizione dell'evento Camera di Commercio e Autorità di Sistema Portuale si presenteranno assieme al Padiglione 1, stand E3. Anche l'edizione 2017 di OMC, inoltre, ospiterà l'evento b2b “Oil & Gas Business Meetings” organizzato da Eurosportello - Camera di commercio di Ravenna nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network. L'iniziativa, finalizzata a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica, vedrà coinvolti circa 140 partecipanti, tra espositori e visitatori, di cui 27 stranieri provenienti da 15 Paesi diversi. Nelle due giornate verranno realizzati oltre 600 incontri bilaterali prefissati tramite il collaudato meccanismo di matchmaking della rete EEN.







