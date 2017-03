28 marzo 2017

Nel primo trimestre dell'esercizio 2017 Carnival ha registrato un aumento del +148% del risultato netto

Utile operativo -15%. Crescita del +59% del costo del fuel

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation ha archiviato il primo trimestre dell'esercizio 2017, periodo che è terminato lo scorso 28 febbraio, con un utile netto di 352 milioni di dollari, con un incremento del +148% rispetto a 142 milioni di dollari nel primo trimestre dell'esercizio finanziario precedente. I ricavi si sono attestati a 3,79 miliardi di dollari (+4%) e l'utile operativo è stato pari a 368 milioni di dollari, con un calo del -15% sul periodo dicembre-febbraio dell'esercizio 2016.

Sui risultati registrati nel primo trimestre dell'esercizio 2017 ha avuto un sensibile impatto la variazione del costo del fuel, che nel periodo è ammontato a 297 milioni di dollari, con un aumento del +59% rispetto a 187 milioni di dollari nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, nonché i proventi per 27 milioni di dollari dai contratti derivati sui combustibili registrati nei primi tre mesi dell'esercizio finanziario corrente rispetto a corrispondenti oneri per -236 milioni di dollari nel primo trimestre dell'esercizio 2016.

Il presidente e amministratore delegato di Carnival Corporation, Arnold Donald, ha precisato che il rialzo dei risultati è stato prodotto principalmente da un aumento della domanda, in particolare relativamente alle crociere nei Caraibi, e che l'aumento dei prezzi delle crociere rispetto allo scorso anno ha consentito di bilanciare l'impatto negativo sia dell'incremento del costo del combustibile che dell'effetto dei cambi valutari.

Nel periodo dicembre 2016 - febbraio 2017 le navi da crociera del gruppo americano hanno ospitato complessivamente quasi 2,8 milioni di passeggeri, con una crescita del +8% sul periodo dicembre 2015 - febbraio 2016.

Carnival ha sottolineato che i livelli delle prenotazioni e dei prezzi per le crociere che si svolgeranno nella parte restante dell'esercizio 2017 risultano sensibilmente superiori a quelli dello scorso anno.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail