28 marzo 2017

Nel 2016 Stazioni Marittime ha registrato un fatturato di circa 23,5 milioni di euro (+5%)

L'utile netto è diminuito del -3% a 840mila euro

Stazioni Marittime, la società che gestisce il traffico dei passeggeri nel porto di Genova, ha chiuso il 2016 con un fatturato pari a circa 23,5 milioni di euro, in cresciuta del +5% circa sul 2015, e con un utile netto di 840mila euro rispetto a 868mila euro nell'esercizio annuale precedente.

Lo scorso anno il traffico complessivo dei passeggeri movimentato dall'azienda è stato pari a 3,1 milioni di unità, con un aumento del +9,0% sul 2015, di cui oltre un milione di crocieristi (+19,9%) e quasi 2,1 milioni di passeggeri dei traghetti (+4,4%) ( del 31 gennaio 2017).

Stazioni Marittime ha specificato che nel 2016 nel settore delle crociere sono stati registrati 642mila passeggeri come home port (+13,4%) e 376mila passeggeri in transito (+33,0%). Complessivamente è risultata sempre maggioritaria la presenza di MSC Crociere che nel 2016 ha portato nei terminal genovesi 185 toccate nave con 876mila crocieristi (701mila nel 2015). Inoltre la compagnia P&O Cruises ha portato 16 scali per un totale di circa 55mila passeggeri, mentre la Princess Cruises ha portato 10 scali in transito pari a 36mila passeggeri circa.

Nel segmento dei traghetti, lo scorso anno la sola Grandi Navi Veloci (GNV) ha movimentato circa 783mila passeggeri (il 37,5% del totale) e circa 1,1 milioni di metri lineari di rotabili (il 60,8% del totale),

Per il 2017 Stazioni Marittime prevede un ulteriore incremento del traffico traghetti, «con percentuali di crescita - ha precisato l'azienda - che fanno comunque ben sperare in una conferma del trend positivo evidenziato nel 2015 e nel 2016, mentre il traffico crociere si attende invece stabile con circa 950mila crocieristi previsti, di cui 550.000 home port e 400.000 transiti.



