29 marzo 2017

GNV attiva un nuovo servizio marittimo per rotabili Civitavecchia-Malta via Palermo

Salgono a otto i collegamenti con l'isola realizzati dalla compagnia

La compagnia di navigazione GNV ha attivato un nuovo servizio marittimo per rotabili da Civitavecchia per il porto maltese di Marsaxlokk raddoppiando così i collegamenti settimanali con Malta, che ora sono otto distribuiti tra i porti di Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo.

Le partenze per Marsaxlokk sono programmate il giovedì da Civitavecchia, il sabato da Genova e il venerdì e la domenica da Palermo, mentre le partenze da Malta sono fissate il lunedì mattina alle ore 9 per Palermo e Genova e il sabato mattina alle 5 per Civitavecchia, via Palermo.

«Con gli itinerari definiti - ha sottolineato l'amministratore delegato della compagnia, Matteo Catani - GNV offre al mercato maltese i migliori collegamenti oggi disponibili, dando l'opportunità a tutto il traffico in import di partire il sabato sera da Genova e arrivare sul mercato maltese il lunedì mattina. Contestualmente a Malta gli impianti produttivi possono concludere il proprio ciclo di produzione il venerdì e le merci possono essere disponibili nel porto di Genova già la domenica sera, per poi raggiungere le rispettive destinazioni finali entro il lunedì».



