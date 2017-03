29 marzo 2017

Accordo per migliorare l'accessibilità ferroviaria del porto di Ravenna

Prevista la realizzazione di tre interventi del valore complessivo di 21 milioni di euro

Ieri Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale hanno sottoscritto un accordo operativo per la realizzazione di interventi migliorativi dell'accessibilità ferroviaria del porto di Ravenna.

L'intesa riguarda la realizzazione di tre interventi del valore complessivo di 21 milioni di euro, ovvero il prolungamento della dorsale ferroviaria di raccordo in destra Candiano, il sottopassaggio ferroviario carrabile sostitutivo del passaggio a livello di via Canale Molinetto e l'adeguamento del cavalcavia Teodorico.

I soggetti firmatari dell'accordo, al fine di migliorare l'accessibilità alle aree raccordate alla rete ferroviaria, si sono impegnati anche a formulare uno studio per individuare un'ipotesi progettuale che, oltre a razionalizzare i binari dell'impianto di Ravenna, garantisca un collegamento ferroviario diretto tra le dorsali sinistra e destra Candiano.







