29 marzo 2017

Il gruppo logistico turco Ekol Logistics ha istituito una propria filiale in Slovenia

Previsto l'insediamento di un primo magazzino nell'area di Lubiana

Il gruppo logistico turco Ekol Logistics ha istituito una propria filiale in Slovenia che diventerà operativa tra uno o due mesi. «Ekol Slovenia - ha spiegato Miha Ulcar, che sarà responsabile della nuova società - offrirà servizi di trasporto Full Truck Load e groupage nazionali ed internazionali. Prevediamo di aprire il nostro primo magazzino nell'area di Lubiana. Saranno offerti servizi di stoccaggio per merci doganali e non doganali. Al termine del secondo anno di attività della Ekol in Slovenia - ha specificato Ulcar - prevediamo di avere 15 dipendenti».

«In prospettiva - ha proseguito Ulcar - Ekol Slovenia potrebbe offrire soluzioni intermodali da e per altre nazioni europee. Il fatto che una nuova e ambiziosa società sia entrata nel mercato sloveno - ha sottolineato - è una notizia molto buona per la nostra economia».

Il gruppo Ekol Logistics ha iniziato ad operare al di fuori della Turchia nel 1996 con la costituzione di una propria filiale in Germania a cui è seguito l'insediamento di proprie società in Romania, Italia, Francia, Ucraina, Grecia e Bosnia ed Erzegovina, per poi creare nel 2013 la Ekol Hungary, nel 2014 la Ekol Spain, quindi nel 2015 una filiale in Polonia e nel 2016 proprie società nella Repubblica Ceca, in Bulgaria e in Iran.







