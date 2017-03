29 marzo 2017

Baumgartner designato presidente dell'ANITA per il prossimo quadriennio

L'elezione avverrà in occasione dell'assemblea generale in programma a giugno

Oggi il consiglio generale dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) ha nominato Thomas Baumgartner presidente designato per il prossimo quadriennio. Baumgartner, che è presidente del gruppo Fercam di Bolzano nonché attuale presidente dell'associazione, nella prossima riunione del consiglio presenterà gli indirizzi generali per il proprio nuovo mandato, il programma di attività e la nuova “squadra” dei vicepresidenti. L'elezione vera e propria del presidente avverrà in occasione dell'assemblea generale che si terrà a Venezia nel mese di giugno.

«Sono onorato di ricevere questa investitura - ha dichiarato Baumgartner - che per me costituisce un rinnovo di fiducia e un riconoscimento nei confronti del lavoro svolto negli ultimi tre anni. Il risultato di oggi non è un traguardo ma un nuovo punto di partenza, uno stimolo per continuare a rappresentare le imprese di ANITA».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec