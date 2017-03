30 marzo 2017

Nel 2016 i porti italiani hanno movimentato 485,3 milioni di tonnellate di merci (+1,6%)

Newletter di Assoporti e SRM con una panoramica di alcuni parametri economici collegati al trasporto marittimo

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno presentato oggi il nuovo numero di “Port Indicators”, la newsletter semestrale frutto della sinergia tra le due organizzazioni nella quale forniscono una panoramica di alcuni parametri economici più strettamente collegati allo sviluppo del trasporto marittimo, con lo scopo di mettere in risalto dati, statistiche, analisi sulla competitività del sistema portuale globale e soprattutto del Mediterraneo, mare in cui circola il 20% circa del traffico mondiale via mare e dove sono in corso piani di potenziamento di molte infrastrutture portuali e logistiche.

Nella newsletter Assoporti e SRM ricordano che nell'ultima edizione del “Review of Maritime Transport” dell'UNCTAD si segnala che nel 2015 è stato stabilito il record storico del volume complessivo di merci trasportate via mare, che è stato pari a 10,047 miliardi di tonnellate ( del 7 novembre 2016).

La pubblicazione di Assoporti e SRM evidenzia che l'Italia è il primo paese per valore della merce in import-export via mare con l'area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) con 51,2 miliardi di euro (stima 2016), sebbene registri un calo nell'ultimo anno al pari dei suoi principali competitor, e che l'Italia rimane leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 216 milioni di tonnellate di merci (dato 2015) ed una quota di mercato pari al 36%. Inoltre l'Italia è prima al mondo per flotta di navi ro-ro per il trasporto di autoveicoli e automezzi gommati con un totale di 251 navi per oltre cinque milioni di tonnellate di stazza lorda complessiva (tra 60 navi per il trasporto di soli rotabili per un totale di 2,7 milioni di tsl e 191 navi per il trasporto di rotabili e passeggeri per oltre 2,3 milioni di tsl).

La newsletter sottolinea inoltre che nel 2016 i porti italiani hanno superato, per il secondo anno consecutivo 480 milioni di tonnellate di merci movimentate (485,3 milioni, +1,6% sul 2015) e, nel segmento dei container, per il quarto anno consecutivo sono rimasti sopra la soglia dei 10 milioni di teu (10,5 milioni di teu, +3,3% sul 2015). Anche il segmento ro-ro continua a crescere essendo state movimentate 93,6 milioni di tonnellate (+3,6%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail