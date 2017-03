30 marzo 2017

Completato nel porto di Ancona il progetto per il controllo e comando a distanza della vasca di colmata

Il collaudo del nuovo sistema di automazione è avvenuto via smartphone

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha reso noto che è stato portato a termine il collaudo del sistema di controllo delle acque della vasca di colmata del porto di Ancona che così - ha sottolineato l'ente - si conferma lo scalo più all'avanguardia d'Italia. «Con quest'applicazione, infatti - ha spiegato l'authority - il monitoraggio e anche la gestione e controllo della vasca di colmata si possono attivare da remoto attraverso la rete internet. Tanto che il collaudo del nuovo sistema di automazione è potuto avvenire dallo smartphone dell'operatore». Il collaudo ha fatto seguito alla realizzazione del sistema di sorveglianza e accertamento a distanza per il corretto conferimento delle sabbie dragate dal porto che è stato installato lo scorso anno.

L'AdSP ha precisato che per la vasca di colmata è stata realizzata un'applicazione di gestione automatica delle paratie controllate anche a distanza. Questo sistema, che è stato collaudato nel corso di questo mese, permette in maniera automatica e tramite internet di controllare i livelli delle acque e il monitoraggio di tutti di tutti i parametri richiesti dal CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine). È così possibile gestire i livelli e scaricare le acque in mare della vasca di colmata quando si verificano le condizioni prefissate di livello massimo raggiunto e livello di marea inferiore al livello della paratoia. Le acque passano attraverso dei filtri per depurarle dagli inquinanti mentre viene monitorato e verificato il rispetto dei parametri inquinanti rientranti nelle specifiche fissate per legge e controllate da CNR-ISMAR Per ottenere questo - ha spiegato l'ente - sono stati integrati alcuni dispositivi quali le centraline e i sensori - che rilevano le condizioni e lo stato delle paratie, i livelli della vasca ed il livello del mare - ed i selettori dei motori che azionano i comandi in funzione delle condizioni richieste e del raggiungimento dei livelli desiderati.

L'AdSP ha specificato che questo progetto prosegue lo sviluppo dell'automazione nel settore dei dragaggi e della gestione dei sedimenti del porto di Ancona già avviata con l'innovativo progetto Visiomare, un sistema di controllo delle operazioni di dragaggio del bacino portuale con telecamera di bordo geolocalizzata che - ha sottolineato l'ente - permette anche un notevole risparmio di costi calcolati in circa 70mila euro annuali.

«Questo progetto - ha evidenziato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Rodolfo Giampieri - rientra nella strategia del sistema portuale improntata all'innovazione tecnologica ed alla sostenibilità, convinti come siamo che il pieno potenziale delle nostre infrastrutture possa essere colto solo affiancando info-strutture adeguate. Le applicazioni tecnologiche alle opere di dragaggio costituiscono un notevole valore aggiunto in termini di risparmio di risorse e trasparenza nella gestione dei lavori. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha saputo aggregare le massime competenze scientifiche e tecnologiche del territorio per assicurare sostenibilità ed efficacia ad un'opera strategica come i dragaggi, che sono il tema prioritario da affrontare in tutti i porti amministrati. Un esempio replicabile che siamo pronti a mettere a disposizione della portualità».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail