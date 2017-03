31 marzo 2017

Flessione dei risultati economici delle compagnie Evergreen e Wan Hai nel 2016

Miglioramento delle performance nell'ultimo trimestre

Le compagnie armatoriali taiwanesi Evergreen Marine Corporation e Wan Hai Lines hanno archiviato il 2016 con un peggioramento dei risultati economici rispetto all'esercizio annuale precedente pur registrando nell'ultimo trimestre dello scorso anno un accentuato rialzo delle performance.

Evergreen ha chiuso il 2016 con una perdita netta pari a -8,56 miliardi di dollari di Taiwan (283 milioni di dollari USA) rispetto ad una perdita netta di -4,74 miliardi di dollari di Taiwan nel 2015. I ricavi sono calati del -7,0% a 124,47 miliardi di dollari di Taiwan e il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -7,85 miliardi di dollari di Taiwan rispetto ad un risultato operativo negativo per -3,85 miliardi di dollari di Taiwan nell'esercizio precedente.

Nel solo quarto trimestre del 2016 Evergreen ha totalizzato una perdita netta pari a -1,11 miliardi di dollari di Taiwan rispetto ad una perdita netta di -3,98 miliardi di dollari di Taiwan nel periodo ottobre-dicembre del 2015. I ricavi hanno registrato un aumento del +11,5% salendo a 34,19 miliardi di dollari di Taiwan e il risultato operativo è stato di segno negativo per -772 milioni di dollari di Taiwan rispetto ad un risultato negativo per -3,37 miliardi di dollari di Taiwan nell'ultimo trimestre del 2015.

Wan Hai ha archiviato l'intero esercizio annuale 2016 con un utile netto di 1,15 miliardi di dollari di Taiwan su ricavi pari a 57,35 miliardi di dollari di Taiwan, con diminuzioni rispettivamente del -70,8% e del -10,2% sull'esercizio precedente. L'utile operativo è ammontato a 1,87 miliardi di dollari di Taiwan (-53,4%).

Nel solo quarto trimestre dello scorso anno Wan Hai ha registrato un utile netto di 795 milioni di dollari di Taiwan rispetto ad una perdita netta di -285 milioni di dollari di Taiwan nello stesso periodo del 2015. I ricavi sono rimasti stabili a 14,89 miliardi di dollari di Taiwan (-0,3%) e l'utile operativo ha segnato una crescita del +304,2% salendo a 867 milioni di dollari di Taiwan.





