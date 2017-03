31 marzo 2017

Nel trimestre gennaio-marzo la giapponese MOL registrerà oneri straordinari per circa 184 milioni di dollari

Svalutazione della flotta di portacontainer

Il gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha annunciato che nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario annuale 2016, che termina oggi, saranno registrati oneri straordinari per 20,5 miliardi di yen (184 milioni di dollari) correlati al settore del trasporto marittimo containerizzato.

La compagnia giapponese ha specificato che il settore delle portacontainer continua ad essere sotto pressione con un livello dei noli che continua ad essere basso nonostante segnali di miglioramento. MOL ha evidenziato la necessità di una svalutazione di asset relativi al ramo d'attività, tra cui la perdita di valore delle navi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec