3 aprile 2017

Accordo sull'economia del mare tra le Regioni Campania e Liguria

È incentrato sui temi della ricerca e dell'innovazione

Le Regioni Campania e Liguria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sui temi della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'economia del mare. L'accordo è stato siglato stamani nel corso di un incontro a Napoli al quale hanno partecipato per la Regione Campania il presidente Vincenzo De Luca, l'assessore alle Attività produttive Amedeo Lepore e l'assessore all'Innovazione e start-up Valeria Fascione e per la Regione Liguria il presidente Giovanni Toti, l'assessore allo Sviluppo economico Edoardo Rixi e il segretario generale Giampaolo Giampellegrini.

Il protocollo - ha spiegato il presidente dell'ente regionale ligure - stabilisce «un percorso comune di utilizzo dei fondi europei per le start-up e progetti di ricerca e sviluppo, oltre a scambi e collaborazioni tra i due porti in tema di ricerca e innovazione. Le nostre regioni - ha rilevato Toti - hanno territori simili e simili opportunità, oltre a un modello di implementazione tecnologica che deve diventare la dorsale del nostro Paese, superando la vecchia industria di Stato il cui modello è Stato forte in entrambe le regioni».

«Sono molte - ha proseguito Toti - le tematiche su cui è possibile una collaborazione tra Liguria e Campania. In accordi come questo le regioni si riprendono quel potere e quella capacità propulsiva e istituzionale che devono avere in un grande Paese come l'Italia. In questi anni le regioni sono state additate troppo spesso come sentina di tutti i mali della politica, ma credo, al contrario, che abbiano saputo dimostrare di sapere razionalizzare le proprie spese e diventare elementi propulsivi per lo Stato».

«Questo per noi - ha aggiunto l'assessore regionale ligure allo Sviluppo economico - è un accordo fondamentale, perché Liguria e Campania sono le due principali regioni a vocazione marittima del Paese. Dopo gli accordi sottoscritti con Piemonte e Lombardia su infrastrutture e logistica - ha ricordato Rixi - l'intesa con la Campania ci consentirà di fare sistema sull'utilizzo dei fondi comunitari per cui la nostra regione si è già distinta, piazzandosi ai primi posti a livello nazionale. In particolare, l'obiettivo della collaborazione con la Campania è rivolto ad attrarre nuovi finanziamenti per quelle imprese liguri dei settori dello shipping, dell'innovazione e dell'economia del mare che hanno una sede anche in Campania: grazie al protocollo di oggi le nostre imprese potranno accedere ai bandi POR-FESR aperti dalla regione Campania oltre a quelli della Liguria».



