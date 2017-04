03 aprile 2017

L'ERFA plaude la francese Arafer per la sollecitazione ad un maggiore impegno per lo sviluppo delle ferrovie

È di vitale importanza - ha sottolineato l'associazione - che venga fatto un utilizzo proficuo del denaro pubblico

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), l'autorità francese di regolazione dei trasporti ferroviari e stradali, ha espresso parere negativo sul progetto di contratto tra lo Stato e SNCF Réseau, l'autorità che gestisce l'infrastruttura ferroviaria francese, sottolineando che il documento non prevede impegni credibili per le parti contraenti e che non offre una essenziale visione a lungo termine del settore ferroviario soprattutto in vista della prossima apertura del mercato interno alla concorrenza. Inoltre l'Arafer ha espresso rammarico perché, per di più, il contratto è stato definito a ben due anni dalla legge di riforma del settore ferroviario del 4 agosto 2014 i cui obiettivi - ha evidenziato l'authority - non vengono soddisfatti.

La presa di posizione dell'Arafer è stata accolta con favore dall'European Rail Freight Association (ERFA), che ha evidenziato come rappresenti «un passo importante nel miglioramento della qualità dei servizi ferroviari». «Nel momento in cui le ferrovie si trovano ad affrontare una forte concorrenza da parte di altre modalità di trasporto, in particolare del trasporto stradale - ha rilevato l'associazione - è di vitale importanza che venga fatto un utilizzo proficuo del denaro pubblico e che siano posti efficaci obiettivi di performance al fine di ridurre i costi delle ferrovie e di aumentare la loro attrattività».

«Gli organismi di regolamentazione - ha osservato l'ERFA - dovrebbero avere un ruolo chiave nel controllo dell'uso dei fondi pubblici nel settore ferroviario. Attualmente il loro coinvolgimento in questo processo avviene a discrezione degli Stati membri. L'ERFA sollecita gli Stati membri ad utilizzare questa possibilità per garantire di trarre i maggiori benefici dagli investimenti nel settore ferroviario».



