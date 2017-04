3 aprile 2017

Prima riunione del Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Orientale

Deliberata la cessione delle quote in Discover La Spezia

Oggi si è tenuta la prima riunione del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, nuovo organismo tra i cui componenti non figura ancora il rappresentante della Regione Toscana che non è ancora stato nominato. «Era necessario - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Carla Roncallo - procedere all'esame di diverse questioni piuttosto urgenti e quindi, potendo deliberare con i soli componenti nominati, che costituiscono la maggioranza dell'organo e sono rappresentativi oggi anche del territorio di Carrara, siamo andati avanti. Spero comunque che questa ultima nomina arrivi a breve, in modo da poter portare al Comitato anche alcuni temi chiave che interessano l'Autorità di Sistema».

Nel corso della riunione è stata deliberata la cessione di quote della società partecipata Discover La Spezia, che opera servizi di accoglienza ai crocieristi nel porto spezzino, ed è stato approvato il relativo bando di gara. Inoltre sono stati approvati lo statuto di Promostudi La Spezia, la Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia, e le spese per gli eventi Palio del Golfo e Trofeo Mariperman.

Alla riunione del Comitato di gestione hanno partecipato l'ammiraglio Roberto Camerini (rappresentante della Regione Liguria), Nicoletta Migliorini (rappresentante del Comune di Carrara), Laura Niggi (rappresentante del Comune della Spezia), il capitano di vascello Francesco Tomas (comandante e rappresentante della Capitaneria di Porto) e il capitano di fregata Marco Landi. Presente anche il presidente del Collegio dei revisori, Fabio Calvellini e, come uditore, Luca della Santina, dirigente della Regione Toscana.



