4 aprile 2017

Domani a Livorno si terrà il Secondo Forum Nazionale sulla Portualità e la Logistica

Incontro sul tema “Portualità, trasporto marittimo e logistica: l'Italia che cambia nel mondo che cambia”

Domani a Livorno si terrà il Secondo Forum Nazionale sulla Portualità e la Logistica, l'appuntamento annuale promosso e organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Rete Autostrade Mediterranee che ha l'obiettivo di fare il punto sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) riunendo i principali attori nazionali e internazionali in un momento di discussione e approfondimento su uno dei grandi asset per la competitività dell'intero Paese e della sua economia: la “risorsa mare”.

Dando seguito alla prima edizione svoltasi lo scorso anno a Bari nel corso della quale sono stati presentati e approfonditi i principali provvedimenti attuativi del PSNPL, il Secondo Forum, dal titolo “Portualità, trasporto marittimo e logistica: l'Italia che cambia nel mondo che cambia”, sarà l'occasione per guardare oltre i confini nazionali e discutere su come, anche grazie alle recenti riforme intervenute, la portualità e la logistica italiane possono affrontare al meglio le nuove sfide globali in un settore in rapida trasformazione.

Il Secondo Forum, che potrà essere seguito in streaming attraverso il sito istituzionale dell'ente portuale di Livorno all'indirizzo www.porto.livorno.it, costituirà uno dei tre side event preparatori della prossima riunione ministeriale della Presidenza italiana del G7 Trasporti in programma il 21 e 22 giugno prossimi a Cagliari.



Programma

9.30 Registrazione e welcome coffee 10.00 Saluti istituzionali

Stefano Corsini, Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Enrico Rossi, Presidente, Regione Toscana

Filippo Nogarin, Sindaco, Comune di Livorno 10.30 Relazioni

Interconnettere reti e progetti per lo sviluppo euromediterraneo

Antonio Cancian, Presidente e Amministratore Delegato, Rete Autostrade Mediterranee Spa

L'Italia e le Nuove Vie della Seta

Lucio Caracciolo, Direttore responsabile, Limes

Le sfide globali per il sistema portuale

Olaf Merk, Esperto portualità e shipping, International Transport Forum, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

Verso una maggiore efficacia degli investimenti nei porti italiani

Enrico Grassi, Principal Auditor, Sezione II, Investimenti per la coesione, la crescita e l'inclusione, Corte dei Conti Europea

Opportunità e sfide del Sistema portuale e logistico italiano nel quadro delle politiche dei trasporti europee nel contesto della discussione post 2020

Herald Ruijters, Direttore, Settore investimenti, innovazione e trasporto sostenibile, DG MOVE, Commissione Europea 12.15 Conclusioni

Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail