4 aprile 2017

Venerdì a Salerno una tavola rotonda per discutere del futuro sviluppo dei porti di Napoli e Salerno

È organizzata dai Propeller Club delle due città campane

Venerdì prossimo nel porto di Salerno, presso la Stazione Marittima, si terrà una tavola rotonda per discutere del futuro sviluppo dei porti di Napoli e Salerno all'indomani dell'approvazione del Piano Operativo Triennale 2017-2019, di Zone Economiche Esclusive e dei nuovi scenari logistici. L'incontro è organizzato dal Propeller Club di Salerno in partnership con il Propeller Club di Napoli e con il patrocinio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Gaetano Angora, di Orazio De Nigris (amministratore delegato di Salerno Stazione Marittima Spa), Alfonso Mignone (presidente del Propeller Club Port of Salerno) e Umberto Masucci (presidente del Propeller Club Port of Naples), seguiranno gli interventi di Ferdinando Autuori (presidente Agenzia Marittima Michele Autuori Srl), Andrea Mastellone (past president Agenti Marittimi Napoli), Giuseppe Amoruso (presidente Agenti Marittimi Salerno) e Domenico De Crescenzo (presidente Spedizionieri Doganali Napoli). Le conclusioni sono affidate a Pietro Spirito, presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale.







