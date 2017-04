5 aprile 2017

Completata la fusione tra Wallenius Lines e Wilh. Wilhelmsen

Oggi la nuova WWL ASA debutta alla Borsa di Oslo

È stata portata a termine ieri la fusione tra la società armatoriale svedese Wallenius Lines e quella norvegese Wilh. Wilhelmsen, progetto annunciato lo scorso settembre e che ha condotto alla costituzione della nuova Wallenius Wilhelmsen Lines, denominazione in precedenza utilizzata per la joint venture tra le due aziende specializzata nel trasporto marittimo di autoventture ( del 5 settembre 2016). La nuova WWL fa oggi il proprio debutto alla Borsa di Oslo subentrando nel listino alla Wilh. Wilhelmsen.

La nuova Wallenius Wilhelmsen Lines ASA ha una flotta di 130 navi. «Il mercato del trasporto marittimo ro-ro e di auto - ha commentato l'amministratore delegato della nuova compagnia - è mutato notevolmente negli ultimi anni e affronterà ulteriori cambiamenti. Innovazioni nella produzione, nella tecnologia, nell'intelligenza artificiale, nelle normative e nella domanda del mercato muteranno il mondo del trasporto così come lo conosciamo. Con 156 anni di esperienza nello shipping e nella logistica, noi siamo passati dall'essere pionieri a guidare il cambiamento. Unendo le nostre forze nella WWL ASA, siamo pronti a sfruttare appieno le opportunità offerte da questo mercato dinamico».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec