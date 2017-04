5 aprile 2017

Finnlines investe 70 milioni di euro per incrementare la capacità di quattro navi ro-ro

Le unità saranno allungate con lavori eseguiti nel cantiere navale polacco Remontowa

La compagnia di navigazione Finnlines del gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha programmato un investimento di circa 70 milioni di euro per allungare quattro navi ro-ro della serie “Breeze”, con opzione per altre due unità, incrementandone del 30% circa la capacità di trasporto di rotabili. Con l'inserimento di un troncone, la capacità delle navi, che attualmente è di quasi 3.300 metri lineari, sarà aumentata di ulteriori 1.000 metri lineari circa.

La commessa per l'allungamento delle navi è stata affidata al cantiere navale polacco Remontowa di Danzica. I lavori, che saranno eseguiti nell'arco di meno di due mesi per ciascuna nave, inizieranno a metà del prossimo settembre e termineranno nel maggio 2018.







