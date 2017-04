5 aprile 2017

Il 12 aprile a Roma si terrà un workshop sulla riforma portuale e le novità per il cluster marittimo

È organizzato da Assocostieri e Confcommercio Imprese per l'Italia

Il prossimo 12 aprile a Roma, nella sede di Confcommercio Imprese per l'Italia, si terrà il workshop “L'economia va in porto. La Riforma Portuale e le novità per il cluster marittimo” organizzato da Assocostieri e Confcommercio Imprese per l'Italia. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il supporto di Edison, Sodeco e OLT Offshore LNG Toscana.

Il workshop ha lo scopo di entrare nel merito della riforma portuale e di fornire un'occasione di confronto sugli effetti che la stessa potrà avere per i diversi attori della filiera marittima.



Programma



Welcome Coffee ore 9.00 Registrazioni 9.30 Saluti istituzionali:

Dott.ssa Simona Vicari

Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Indirizzi di saluto:

Dott. Paolo Uggè

Vice Presidente CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia e Presidente CONFTRASPORTO

Introduzione:

Dott.ssa Marika Venturi Presidente ASSOCOSTIERI 10.00 Gli effetti della nuova legge per gli impianti strategici:

Ing. Gilberto Dialuce

Direttore Generale per la sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche Dipartimento dell'Energia - Ministero dello Sviluppo Economico

La concessione demaniale:

Prof. Avv. Stefano Zunarelli

Ordinario di Diritto della Navigazione nell'Università di Bologna e Senior Partner dello Studio Legale Zunarelli e Associati

Gli effetti sulle Capitanerie di Porto:

Capitano di Vascello (CP) Andrea Agostinelli

Capo del 2° Reparto - Affari Giuridici e Servizi d'Istituto Corpo delle Capitanerie di Porto

Le Autorità di Sistema:

Prof. Pietro Spirito

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 11.00 Coffee Break 11.30 TAVOLA ROTONDA

Il punto di vista dei depositi costieri:

Avv. Dario Soria

Direttore Generale ASSOCOSTIERI

Il punto di vista degli armatori:

Dott. Pasquale Russo

Direttore Generale FEDARLINEA

Il punto di vista degli agenti marittimi:

Dott. Gian Enzo

Duci Presidente FEDERAGENTI

Il punto di vista dei servizi tecnico-nautici:

Dott. Cesare Guidi

Presidente ANGOPI

MODERA:

Dott.ssa Romina Maurizi

Direttore QUOTIDIANO ENERGIA 12.30 CONCLUSIONI

Lo stato dell'attuazione:

Dott. Enrico Maria Pujia

Direttore Generale Vigilanza A.P. Infrastrutture e Trasporto Marittimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13.30 Lunch



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail