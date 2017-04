5 aprile 2017

Domani al Palazzo della Borsa di Genova si terrà l'assemblea pubblica di Spediporto

In programma l'intervento dei candidati alle prossime elezioni amministrative

Domani nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa a Genova si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova (Spediporto), con il seguente programma:

ore 09.30 Registrazione Partecipanti 09.45 Inizio Lavori

Saluti Sindaco di Genova, Marco Doria

Relazione Pubblica Presidente Spediporto 10.15 Inizio Tavola Rotonda - Tecnica

Modera: Alberto Quarati giornalista del Secolo XIX

Intervengono:

On.le Simona Vicari Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Paolo Emilio Signorini, Presidente AdSP del Mar Ligure Occidentale

Giovanni Pettorino, Ammiraglio Direttore Marittimo della Liguria

Rodolfo De Dominicis, Presidente UIRNET spa

Maurizio Damico, Segretario Generale Advisory Board FEMOZA 11.30 Inizio dibattito - Genova ed il suo Porto

Modera Alberto Quarati il Secolo XIX

Spazio dedicato ai candidati al Comune di Genova

Marco Bucci - Centrodestra

Giovanni Crivello - Centrosinistra

Arcangelo Merella - Lista Civica - GE9SI

Luca Pirondini - M5S 12.45 Fine Lavori - Lunch in piedi



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail