6 aprile 2017

L'ATI Sinergest, Marinvest, Moby e LTM si è aggiudicata la gara per il 66% della Porto di Livorno 2000

Il valore dell'offerta per l'acquisto delle quote è pari a 10,74 milioni di euro e l'associazione ha presentato un piano di investimenti per 91 milioni di euro

L'associazione temporanea di imprese partecipata al 60% dalla Sinergest Olbia, l'azienda che gestisce la stazione marittima del porto di Olbia, al 25% dalla Marinvest del gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), a cui fanno capo tra l'altro le compagnie MSC Crociere, SNAV e GNV, al 5% dalla compagnia di navigazione italiana Moby del gruppo Onorato Armatori (5%), che possiede tra l'altro la compagnia di navigazione Tirrenia, e al 10% dalla società terminalista livornese Livorno Terminal Marittimo (LTM), che recentemente è passata sotto l'intero controllo della stessa Onorato Armatori, si è aggiudicato con 99,58 punti su 100 il 66% del capitale sociale della Porto di Livorno 2000, la società che gestisce i servizi di accoglienza ai crocieristi nel porto di Livorno.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che gestisce lo scalo labronico, ha specificato che si tratta di una aggiudicazione provvisoria in quanto l'ente dovrà provvedere a verificare le certificazioni di rito prima dell'aggiudicazione definitiva. L'AdSP ha specificato inoltre che la Commissione di gara guidata dal segretario generale dell'ente portuale, Massimo Provinciali, e composta da altri due membri, Claudio Vanni per l'authority portuale e Silvio Bianchi Martini per l'ente camerale, ha attribuito alla cordata vincitrice 64,58 punti per l'offerta tecnica e 35 punti per l'offerta economica.

L'ATI guidata da Sinergest ha offerto per l'acquisto delle quote della Porto di Livorno 2000 un controvalore di 10,74 milioni di euro, con un rialzo d'asta del 34,5%, e ha presentato un piano di investimenti per la realizzazione di infrastrutture per un totale di 91 milioni di euro.

Gli altri due concorrenti in gara, il raggruppamento costituito da Creuers del Porto di Barcellona e da Aloschi Bros, e l'operatore economico CFG Cruise&Ferry Group, si sono aggiudicati rispettivamente 96,85 punti (65 per l'offerta tecnica, 31,85 per quella economica) e 72,21 punti (56,81 per l'offerta tecnica e 15,40 per quella economica).

«Non è stata - ha commentato Massimo Provinciali - una scelta facile: i tre concorrenti hanno presentato tutte e tre progetti di altissimo livello, tant'è vero che sul piano tecnico la prima classificata ha distanziato la seconda soltanto per una manciata di punti. Il nuovo socio di maggioranza della Porto 2000 ha le carte in regola per migliorare l'efficienza delle strutture e per proiettare Livorno verso nuovi importanti traguardi. Gli oltre cento milioni che la cordata vincente ha messo sul tavolo sono la migliore risposta a quelli che pensavano che la cessione delle quote sarebbe stata un'operazione a perdere, una svendita».



