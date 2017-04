7 aprile 2017

P&O Ports gestirà e potenzierà il porto somalo di Bosaso

Previsti investimenti per 336 milioni di dollari

P&O Ports, la società portuale che è di proprietà del governo di Dubai attraverso il gruppo terminalsta DP World, ha sottoscritto un contratto di concessione per gestire e potenziare il porto somalo di Bosaso, nel Golfo di Aden, accordo della durata di 30 anni che prevede investimenti per complessivi 336 milioni di dollari.

Il progetto, che è suddiviso in due fasi, include la costruzione di una banchina di 450 metri lineari con una profondità del fondale di -12 metri e l'approntamento e l'attrezzatura di un'area di cinque ettari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec