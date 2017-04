10 aprile 2017

Il gruppo cinese HNA formalizza l'offerta per acquisire il gruppo logistico CWT di Singapore

La proposta ha un valore di circa 995 milioni di dollari

A quasi un anno dall'avvio di trattative in esclusiva con la C & P Logistics di Singapore per comprare il gruppo logistico CWT Ltd., ieri il gruppo cinese HNA, attraverso la società integralmente controllata HNA Belt and Road Investments (Singapore), ha presentato un'offerta per acquisire l'intero capitale della CWT, azienda che dà lavoro a circa seimila persone.

Il valore dell'offerta è di 2,33 dollari di Singapore per ciascuna azione dei circa 600 milioni di azioni della CWT, per un totale pari a quasi 1,4 miliardi di dollari di Singapore (995 milioni di dollari USA).







