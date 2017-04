10 aprile 2017

Xiamen Shipbuilding Industry e Viking Line hanno siglato il contratto per la costruzione di un traghetto

La nave sarà ultimata nel 2020

Il cantiere navale cinese Xiamen Shipbuilding Industry e la compagnia armatoriale finlandese Viking Line hanno formalizzato l'accordo preliminare stretto alla fine dello scorso anno per la costruzione di un traghetto sottoscrivendo la scorsa settimana uno specifico contratto ( del 23 novembre 2016).

La nuova nave, che avrà una stazza lorda di 63.000 tonnellate e sarà lunga 218 metri, verrà consegnata nel 2020. Il traghetto avrà una capacità di 2.800 passeggeri e 1.500 metri lineari di rotabili.







