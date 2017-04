10 aprile 2017

HMM ordinerà cinque nuove VLCC alla DSME con opzione per altre cinque navi

Il contratto sarà sottoscritto entro luglio

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) ha sottoscritto una lettera d'intenti con la connazionale Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) per la costruzione di cinque Very Large Crude Carrier (VLCC) di 300.000 tonnellate di portata lorda con opzione per altre cinque navi cisterna dello stesso tipo. Le due parti prevedono che il contratto sarà formalizzato entro la fine del prossimo luglio.

«Attualmente - ha spiegato l'amministratore delegato di HMM, Chang-Keun Yoo - operiamo dodici VLCC che sono state fondamentali per la stabilità dei profitti e per rafforzare la competitività commerciale. Abbiamo ritenuto che quest'anno sia arrivato il momento giusto per ordinare nuove VLCC a prezzi di costruzione che sono ad un livello storicamente basso».

HMM ha precisato che questo accordo rappresenta il primo ricorso ai finanziamenti previsti dal New Shipbuilding Program annunciato lo scorso ottobre dal governo di Seul con l'intento di sostenere l'industria nazionale del trasporto marittimo, programma che prevede investimenti per un totale di 2.600 miliardi di won (2,28 miliardi di dollari). Hyundah Merchant Matine ha specificato che, con il sostegno del programma, la compagnia prevede di ordinare anche la costruzione di navi portacontenitori di piccola e media dimensione.

HMM ha ricordato i forti legami della compagnia con il gruppo navalmeccanico DSME a cui nel 2011 aveva ordinato la costruzione di cinque portacontainer da 13.100 teu che sono le più grandi portacontainer del settore del trasporto marittimo containerizzato della Corea del Sud ( del 10 agosto 2011). Inoltre nella flotta della HMM figurano anche sei portacontainer da 10.000 che sono commissionate nel 2013 alla stessa DSME ( del 17 dicembre 2013).





