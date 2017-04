11 aprile 2017

Per la prima volta la società armatoriale giapponese NYK promuove una donna al grado di comandante

Nel 2004 la compagnia ha iniziato ad integrare nel proprio organico ufficiali donne

Per la prima volta nei 132 di storia della società armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) una donna è stata promossa al grado di comandante di navi della flotta. Ad essere promossa lo scorso 1° aprile è stata l'ufficiale di coperta Tomoko Konishi che, dopo essersi diplomata presso il National Institute of Technology, è entra a far parte del personale marittimo della NYK nel 2004, anno in cui la compagnia è stata la prima tra le principali società armatoriali giapponesi ad integrare nel proprio organico ufficiali donne.







