11 aprile 2017

È partita dal Regno Unito la prima esportazione diretta in Cina effettuata per via ferroviaria

Il treno percorrerà 12mila chilometri sino al confine cinese

Ieri dal terminal portuale londinese gestito dalla DP World London Gateway del gruppo terminalista mediorientale DP World è partita le prima spedizione di prodotti britannici diretta in Cina che sia mai stata effettuata per via ferroviaria, viaggio che avviene a tre mesi dall'arrivo nel Regno Unito delle prime importazioni dalla Cina effettuate con treno ( del 19 gennaio 2017).

Dopo aver attraversato il tunnel sotto la Manica, il treno diretto in Cina attraverserà Francia, Belgio, Germania, Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakistan raggiungendo il confine cinese a Yiwu dopo aver percorso 12mila chilometri.

DP World ha sottolineato che la spedizione per via ferroviaria risulta meno costosa rispetto ad un inoltre delle merci per via aerea e più rapida rispetto al trasporto marittimo dei carichi.







