11 aprile 2017

Nel primo trimestre del 2017 il traffico delle merci nel porto di Barcellona ha segnato un marcato incremento del +25,7%

Crocieristi in calo del -12,2%

Nel primo trimestre del 2017 il porto di Barcellona ha movimentato complessivamente 13,8 milioni di tonnellate di merci, con un marcato incremento del +25,7% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno determinato anche dai volumi di traffico che sono stati dirottati su Barcellona a causa della ripetuta interruzione dell'attività sulle banchine di altri scali portuali spagnoli per protesta contro la riforma del lavoro portuale introdotta dal governo di Madrid.

Particolarmente consistente è risultata la crescita del traffico delle merci varie che si è attestato a 9,3 milioni di tonnellate (+31,0%), di cui 6,7 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+43,5%), volume che è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 662.280 teu (+34,2%), e 2,6 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+7,0%). Il traffico di automobili è stato pari a 204mila veicoli, con una diminuzione del -2,0% causata dalla riduzione del traffico di cabotaggio con le isole (-6%) e in misura minore dalla riduzione delle importazioni (-4%) e delle esportazioni (-1%), mentre i veicoli in trasbordo sono cresciuti del +4%.

In deciso aumento complessivamente anche le rinfuse liquide che hanno totalizzato 3,5 milioni di tonnellate (+23,4%), di cui 2,9 milioni di tonnellate di idrocarburi (+28,9%) e 603mila tonnellate di altre rinfuse liquide (+2,3%) tra cui 241mila tonnellate di prodotti chimici (+1,0%), 191mila tonnellate di oli e grassi (+39,9%), 111mila tonnellate di biocombustibili (-30,0%), 26mila tonnellate di fertilizzanti naturali e artificiali (+51,2%) e 25mila tonnellate di altri prodotti petroliferi (-18,4%).

In calo, invece, le rinfuse solide che sono ammontate a 898mila tonnellate (-6,5%), tra cui 305mila tonnellate di semi di soia (+24,3%), 199mila tonnellate di cemento e clinker in esportazione (-39,1%), 162mila tonnellate di potassa (+27,6%), 96mila tonnellate di cereali e farine (+-26,7%), 46mila tonnellate di rottami ferrosi (+54,0%), 41mila tonnellate di sale (+153,7%), 26mila tonnellate di mangimi e foraggi (+41,6%), 18mila tonnellate di minerali non metallici (-49,0%) e 5mila tonnellate di minerali e residui metallici (+42,9%).

Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 396mila persone, con una flessione del -6,0% sul primo trimestre del 2016, di cui 225mila crocieristi (-12,2%) e 171mila passeggeri dei traghetti (+3,8%).

Nel solo mese di marzo del 2017 il porto catalano ha movimentato quasi 5,2 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +22,7% sul marzo 2016. Nel segmento delle merci varie il traffico è stato di 3,5 milioni di tonnellate (+35,7%), di cui 2,5 milioni di tonnellate di merci in container (+50,7%) e 1,0 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+10,0%). Le rinfuse liquide sono aumentate del +7,4% a 1,3 milioni di tonnellate, mentre le rinfuse secche sono calate del -10,9% scendendo a 409mila tonnellate. Nel comparto dei passeggeri il traffico è diminuito del -6,0% a 173mila unità, di cui 99mila crocieristi (-3,3%) e 74mila passeggeri delle linee regolari (-9,2%).









