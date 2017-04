12 aprile 2017

Cruise Lines International Association aderisce a Confcommercio/Conftrasporto

Anastassiadis: aumentare gli spazi di rappresentanza è fondamentale per migliorare il dialogo tra i vari attori

L'associazione crocieristica internazionale Cruise Lines International Association (CLIA) è entrata a far parte di Confcommercio Imprese per l'Italia, rafforzando e completando il quadro della logistica e dei trasporti presente in Conftrasporto con tutte le componenti di terra, ferro, cielo e mare.

«L'entrata di questa multinazionale nel nostro mondo associativo - ha sottolineato il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli - conferma che la Confcommercio sa interpretare correttamente le esigenze di gestione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, e soprattutto è interlocutore che merita l'attenzione e il rispetto della politica e delle istituzioni. Una rappresentanza che vuol essere al passo con i tempi in un'economia sempre più terziaria offrendo ai propri associati servizi e innovazione».

«CLIA - ha ricordato Kyriakos Anastassiadis, chairman di CLIA Europe e amministratore delegato di Celestyal Cruises - è presente in Italia solo dal 2014 e - ha aggiunto - la collaborazione con prestigiose associazioni di categoria come Confcommercio e Conftrasporto rappresenta una conferma del buon lavoro svolto. Inoltre il settore delle crociere in Italia è solido nonostante la crisi e per il futuro è prevista una costante crescita. Aumentare gli spazi di rappresentanza è fondamentale per migliorare il dialogo tra i vari attori, gli interessi di tutto il comparto, da quello delle migliaia di lavoratori, a quello dei passeggeri, fino ai fornitori e a tutto l'indotto derivante dal turismo. L'Italia non deve restare indietro rispetto ai trend del resto del mondo».

Il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio, Paolo Uggè, ha manifestato compiacimento per l'adesione della CLIA: «auspico - ha specificato - che altri seguano la stessa rotta per fare della nostra confederazione una realtà ancora più unica e forte, espressione delle principali modalità di trasporto».





